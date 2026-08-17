В Англии кошка, пропавшая на 10 лет, вернулась домой к 30-летию своей хозяйки

Где именно бродило животное все эти годы, остается загадкой.

Кошки известны своей любовью к самостоятельным прогулкам. Даже домашние питомцы иногда могут исчезать на длительное время. Однако история кошки Чарли, которая вернулась домой через десять лет после исчезновения, стала особенно необычным случаем, о котором пишет BBC.

Чарли было всего три года, когда в апреле 2016 года она пропала после переезда семьи из Ньюбриджа в Аберкарн в графстве Керфилли, Англия. Кошка привыкла гулять на улице, однако вскоре после переезда отправилась на прогулку и уже не вернулась.

Хозяйки Люси и Ханна Робертсон в течение нескольких месяцев пытались найти свою любимицу. Они расспрашивали людей, публиковали объявления в Facebook и отвечали на полученные сообщения, однако никакой достоверной информации о местонахождении животного не получили.

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"Это было очень больно. Мы боялись, что её сбила машина или что её больше нет", – рассказала Люси.

Ханна также отметила, что семья не переставала надеяться на возвращение Чарли, хотя со временем поиски становились всё более безрезультатными. По её словам, они получали отдельные подсказки, но каждый раз не успевали найти кошку.

Ситуация изменилась 29 июля этого года, когда Анне позвонили из ветеринарной клиники в Аберкарне. Там сообщили, что к ним попала кошка, которую удалось идентифицировать по микрочипу. Для хозяйки эта новость стала полной неожиданностью.

Чарли нашёл местный житель. Несколько недель он видел кошку, которая жила среди кустов, и подкармливал её, считая бездомной. Впоследствии мужчина отнёс животное к ветеринару, где с помощью микрочипа установили её владельцев.

По словам Анны, даже сотрудники клиники были удивлены, когда узнали, что Чарли не было дома целое десятилетие. При этом состояние животного оказалось на удивление хорошим: она была здорова, у неё была нормальная шерсть и она не выглядела запущенной.

Хозяйки кошки считают, что, вероятно, уже никогда не узнают, где именно кошка провела эти десять лет.

Больше всего хозяек удивило то, как Чарли отреагировала на встречу. Люси рассказала, что кошка узнала их сразу, хотя не видела много лет. Животное также практически не изменилось внешне и выглядело так же, как на старых фотографиях.

Сейчас семья постепенно приучает Чарли к совместной жизни с другими домашними животными. Люси называет этот процесс "работой в процессе", однако говорит, что кошка уже наслаждается едой и вниманием и остается такой же дружелюбной, какой была до исчезновения.

Другие необычные истории

Как писал УНИАН, в 1971 году 17-летняя Юлиана Кепке стала единственной выжившей после катастрофы рейса LANSA 508 в перуанской Амазонии. Она выпала из самолета на высоте около 3 км, но пристегнутое кресло смягчило падение.

Девушка несколько дней самостоятельно шла через джунгли, питаясь конфетами и ориентируясь по ручью, пока не нашла лодку и хижину. Ее спасли местные лесорубы, которые доставили Кепке в больницу. Некоторые другие пассажиры, вероятно, тоже пережили падение, но не дождались помощи.

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