Какой процессор и видеокарту выбрать в 2026 году: названы лучшие связки

В рекомендациях нашлось место как доступным сборкам для игр и работы, так и мощным системам для 4K-гейминга, ИИ и профессионального монтажа.

Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt представил обновленный гайд по сборке ПК в 2026 году, в котором собраны наиболее удачные комбинации процессора и видеокарты под любые задачи и бюджет.

Первая часть обзора посвящена неигровым задачам. Для базовых задач, включая обработку фотографий, эксперт предлагает обратить внимание на Intel Core i3-14100F и Core i5-14400F. Использование платформы LGA1700 с DDR4 позволяет существенно снизить стоимость такой системы. В качестве видеокарты подойдут Intel Arc B580 или Arc B570.

Для 3D-моделирования и разработки игр рекомендуются процессоры Core i5-14400F, i5-14600K и i7-14700K в сочетании с видеокартами уровня RTX 5060 и выше. Intel Arc B580 остается лучшим бюджетным выбором для видеомонтажа. Для профессиональных систем предлагаются Intel Core Ultra 250K Plus или 270K Plus в связке с RTX 5060 Ti, 5070, 5070 Ti или 5080.

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Отдельный сегмент выделен под сборку ПК для локального запуска языковых моделей и задач с ИИ. Для таких систем рекомендуются Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X с большим количеством потоков, а главным критерием выбора карты является объем VRAM. Лучшими вариантами становятся ускорители с 16 ГБ VRAM и выше, начиная от Intel Arc A770.

Лучшие комбинации процессора и видеокарты для игрового ПК

Бюджетные сборки для 1080p-гейминга строятся вокруг Core i3-14100F или Ryzen 5 5500. Оба варианта позволяют построить относительно недорогую систему с DDR4. В пару к ним можно поставить Intel Arc B570, GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ или Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ.

Для киберспортивных сборок с высокой герцовкой требования к процессору возрастают. Здесь предпочтение стоит отдавать Ryzen X3D благодаря большому объему L3-кэша. Оптимальной видеокартой для Valorant, CS2 и подобных игр названа GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ.

При переходе на 1440p базовым выбором процессора становится Ryzen 5 7500F на базе AM5. Среди видеокарт эксперт выделяет Radeon RX 9070 GRE и RX 9070 XT – обе с 16 ГБ памяти. GeForce RTX 5070 Ti дает лишь небольшой прирост относительно RX 9070 XT, но обходится заметно дороже.

Для максимально производительных 4K-систем рекомендуется использовать флагманские Ryzen 7 9800X3D или Ryzen 9 9950X3D. А видеокарта должна соответствовать уровню всей сборки – GeForce RTX 5080 или RTX 5090.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году. При бюджете до $150 можно найти немало интересных моделей на вторичном рынке.

Steam опросил своих пользователей и назвал самую популярную конфигурацию игрового ПК летом 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось RTX 3060, при этом модели RTX 50 постепенно становятся все популярнее, как и конфигурации с 16 ГБ VRAM.

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