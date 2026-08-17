Китай создает самолет-гигант, рассчитанный на более 800 пассажиров

Размах его крыльев в 1,6 раза больше, чем у стелс-бомбардировщика B-2.

Китайская исследовательская группа представила аэродинамическую модель пассажирского самолета типа "летающее крыло", который сможет перевозить более 800 пассажиров. Об этом сообщает South China Morning Post.

Авторами концепции стали специалисты Китайского исследовательско-конструкторского центра аэродинамики (CARDC) – государственного научно-исследовательского института, который участвовал в разработке ряда авиационных проектов, в частности, узкофюзеляжного пассажирского самолета C919 и транспортного Y-20.

Новый авиалайнер пока не имеет официального названия. Его описывают как инновационный проект, предусматривающий исследование "радикальных аэродинамических конфигураций". В отличие от традиционных авиалайнеров, где фюзеляж, крылья и хвост являются отдельными конструктивными элементами, в самолете типа "летающее крыло" большая часть конструкции объединена в единый широкий несущий корпус.

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"Летающее крыло с большим удлинением крыла – это конфигурация самолета с заметными аэродинамическими преимуществами. Высокое аэродинамическое качество и низкое индуктивное сопротивление могут обеспечить большую дальность полета и меньшее энергопотребление", – рассказал специалист по аэродинамике Ли Юнхун.

Предполагается, что самолет будет иметь ширину 85 метров и длину 43 метра. Размах крыла новинки будет примерно в 1,6 раза больше, чем у стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, который также выполнен по схеме "летающее крыло". Крейсерская скорость самолета составит 0,8 Маха.

Изначально исследователи разработали концепцию авиалайнера на 250 пассажирских мест. Однако впоследствии они увеличили её до самолётов на 800 пассажиров в рамках более масштабной программы по созданию крупных широкофюзеляжных лайнеров с двумя проходами.

Полноразмерный самолет пока не построен. В настоящее время команда продолжает испытания в аэродинамической трубе, используя масштабную модель в соотношении 1:52. Длина модели составляет около 0,8 метра, а размах крыла – 1,6 метра.

"Результаты подтверждают её превосходные аэродинамические характеристики, что позволяет использовать модель в качестве эталонной для подобных конфигураций", – отмечают исследователи.

Китайская авиация – последние новости

Ранее издание The Epoch Times сообщило, что главная надежда гражданского авиапрома Китая – COMAC C919 – имеет критические дефекты. Среди проблем, зафиксированных в C919, – повреждения креплений элементов системы пожарной сигнализации, отслоение панели закрылков и заклинивание клапанов противообледенительной системы.

Часть этих дефектов была выявлена ещё на этапах приёмки воздушных судов и летных испытаний. В то же время отдельные неисправности продолжали проявляться уже после начала эксплуатации самолётов.

Сообщалось также, что, несмотря на заявленные планы существенно увеличить темпы производства C919, в этом году COMAC передала заказчикам лишь ограниченное количество новых самолетов.

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