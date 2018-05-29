Бабченко угрожали убить и уничтожить всю его семью - товарищ застреленного журналиста
По мнению волонтера и товарища застреленного в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко Мирослава Гая, его убийство - политическое.
Об этом он заявил в комментарии "Обозревателю". По его словам, Бабченко угрожали расправой.
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"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай.
Как рассказал товарищ погибшего, Бабченко некоторое время был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой он приехал в Украину, где работал телеведущим.
"Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство", - подытожил Гай.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.