Бабченко угрожали убить и уничтожить всю его семью - товарищ застреленного журналиста

По словам волонтера, в последнее время Бабченко часто угрожали из РФ.

По мнению волонтера и товарища застреленного в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко Мирослава Гая, его убийство - политическое.

Об этом он заявил в комментарии "Обозревателю". По его словам, Бабченко угрожали расправой.

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"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай.

Как рассказал товарищ погибшего, Бабченко некоторое время был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой он приехал в Украину, где работал телеведущим.

"Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство", - подытожил Гай.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 29 мая застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.