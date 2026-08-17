Украина раскрыла свою ахиллесову пяту: пусковые установки Patriot опустели, – CNN

Зеленский говорит, что для зимы нужно 5% американского запаса, а есть лишь 1%.

Зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия Patriot американского производства оказался в центре глобального дефицита поставок, пока десятки стран лихорадочно усиливают свои системы обороны. Это одно из немногих видов оружия, способных сбивать баллистические ракеты, в Персидском заливе, истерзанном войной с Ираном, и особенно в Украине, растерзанной почти еженощным всплеском атак Москвы.

CNN стал первым СМИ, которому предоставили доступ к Patriot на украинской территории, чтобы украинские официальные лица могли раскрыть один факт: у страны практически закончились перехватчики. CNN согласился не раскрывать детали модели Patriot или ее местоположения.

16 труб системы, которую увидело СМИ, несут следы регулярного использования, но ее главный инженер в Украине Дмитрий заявил, что не видел, чтобы пусковая установка Patriot стреляла, уже шесть недель. Украина неохотно уточняет, сколько именно перехватчиков у нее осталось, если они вообще есть: президент Украины Владимир Зеленский говорит, что стране нужно 5% американского запаса, чтобы пережить зиму, но сейчас у нее есть лишь 1%.

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"Это по-настоящему душераздирающее зрелище, когда у тебя есть техника, но ты не можешь перехватить ни одной ракеты, – отметил эксперт, заметно волнуясь. – Баллистические ракеты летят у тебя над головой, а ты не можешь ничего с этим сделать, а за твоей спиной – гражданские".

Впервые у него не было перехватчиков, чтобы выстрелить, в декабре 2025 года. "Это трудно описать – сильные и скверные чувства, – подчеркнул он. – Как будто ты умеешь ходить, но не можешь ходить. Ты знаешь, как дышать, но не можешь дышать".

Сама пусковая установка – часть сложной системы радаров и центров управления, и управляется она дистанционно: водители расчёта находятся далеко от установки, когда она стреляет. Другой член расчета, Георгий, работающий в командном центре, сказал, что решение о том, какую ракету перехватывать, "приходит с опытом" и отдается командиром подразделения.

"Это трудно, потому что видишь, как летят цели, угрожающие гражданскому населению, критической инфраструктуре, а также семьям моих товарищей и моей собственной семье", - отметил он. Ощущение от запуска перехватчика он описал как "нечто волшебное".

Проблема с Patriot возникла не на ровном месте

Глобальный кризис с поставками перехватчиков Patriot был спровоцирован их щедрым использованием в Персидском заливе в марте и апреле – зачастую для отражения относительно дешёвых атак иранских дронов, говорится в материале.

Считается, что богатые государства Залива использовали десятки перехватчиков, и Дмитрий заявил, что знал: конфликт на Ближнем Востоке в итоге скажется на Украине. "Мы предсказывали, что окажемся в беде. Мы были очень шокированы тем, сколько ракет они запускали одновременно. Те самые ракеты, которые мы могли бы использовать против российских баллистических ракет", – добавил он.

Коалиционные силы использовали в среднем 225 перехватчиков в день в первые четыре дня войны с Ираном, по данным Института исследований внешней политики. Там отметили, что производитель Lockheed Martin изготовил 620 перехватчиков в 2025 году, или 1,7 в день, что привело к разрыву между использованием и производством в соотношении 132 к одному.

В январе Пентагон заключил семилетний контракт, чтобы Lockheed Martin производил 2000 в год к 2030 году, – к тому времени войне в Украине будет уже восемь лет.

Количество ракет - очень важный вопрос

Неясно, сколько перехватчиков было обещано Украине Соединенными Штатами Америки и каков размер американского запаса, от которого, по словам Зеленского, у него есть 1%, пишет СМИ. В интервью CNN Зеленский затронул сложный вопрос о том, чтобы Украина строила собственные перехватчики по лицензии США и их производителей, сказав, что предложил Raytheon и Lockheed Martin владение и контроль над любым заводом по производству перехватчиков, который они разрешат в Украине.

"Это будет ваша компания, – вспомнил он свои слова американским производителям. – Это будут наши мозги, наши руки, наши инженеры. И я сделаю все возможное, чтобы построить великую компанию для них. Потому что мне не нужно продавать [перехватчики] кому-либо еще, они нужны мне для моей страны". Он заявил, что его внимание сосредоточено на объёме производства и что производители могут устанавливать цену.

Также Зеленский добавил, что почти за пять лет войны стал экспертом в том, у кого какие возможности: "Я знаю производства, мощности, армии и запасы почти всех стран Европы, включая Соединённые Штаты. Не всё, но многое".

Что известно о передаче лицензий Украине

В кулуарах саммита НАТО в Анкаре в июне Трамп предложил Украине лицензии, чтобы начать производство перехватчиков. Raytheon и Lockheed Martin приехали в Киев на встречу с Зеленским, а вскоре после этого Трамп выразил сомнения в том, что лицензирование состоится.

"Я хочу это получить, – заявил Зеленский. – Думаю, его слово – это слово президента Соединенных Штатов. И я надеюсь, что получу это".

Вскоре представитель Белого дома заявил, что никаких решений еще не было принято и никаких гарантий по производству перехватчиков Patriot не дано и что безопасность американских технологий имеет первостепенное значение.

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Кроме того, мы также рассказывали, что Россия "развалит" украинские ТЭЦ уже в ноябре, нужно готовиться. На вопрос, что делать украинцам в таких условиях, Онистрат посоветовал позаботиться об автономных источниках энергоснабжения.

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