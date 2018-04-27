События недели: версия читателей УНИАН - рейтинг Порошенко ушел на дно, церковный вопрос и Майдан в Армении

На этой неделе читатели УНИАН продолжали следить за «церковным» вопросом, имеющим все шансы превратиться в очередную эпопею с неизвестными сроками и финалом. После заявления Петра Порошенко на прошлой неделе о начале работы над предоставлением автокефалии православной церкви в Украине, которое взбудоражило всю общественность, вопрос перешел в более практическое русло.

Как сообщалось, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение. 19 апреля, Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине. После этого Порошенко у себя в нас странице в Фейсбук заявил, что Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата объявил о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Звучит красиво и многообещающе для сторонников созданий единой поместной церкви в Украине, однако дьявол, как всегда, кроется в деталях, а точнее, в трактовках того, о чем было сообщено в заявлении Вселенского Патриархата.

Если у Порошенко заявление трактовали однозначно – что процесс сдвинулся с мертвой точки, то вот в УПЦ МП восприняли этот ответ как заявление о том, что вопрос необходимо согласовывать с каноническими «сестринскими церквями», то есть, по сути, без Москвы – никуда. И, мол, если она будет против (что понятно), то Константинополь на конфликт не пойдет. О том, что позиция противников автокефалии более близка к истине, косвенно может свидетельствовать тот факт, что Порошенко, выступая в программе «Свобода слова», был уже не столь однозначен и оптимистичен в своих оценках. Он по-прежнему излучал уверенность, однако уже избегал каких-либо однозначных трактовок ответа Вселенского Патриархата, при этом отметив, что «будет автокефалия, время все расставит по местам. Не за день, не за месяц, не за год даже, но точно расставит».

Есть еще один интересный нюанс, связанный с трактовкой заявления Константинополя. Рассматривать его надо в ключе того, как же все-таки в итоге будет приниматься решение – коллективно или только Константинополем.

В УПЦ МП его заявление о решении «тесно общаться и координировать свои действия с сестринскими православными церквами по этому вопросу» воспринимают так, что вопрос будет решаться без УПЦ КП и УАПЦ, ведь «сестринские церкви» - это только канонические поместные православные церкви, где, соответственно, нет ни тех, ни других.

В свою очередь, сторонники автокефалии иначе воспринимают эту фразу, заявляя, что с «сестринскими церквями» будут проводиться не согласования, а всего лишь консультации, и решение будет принимать Вселенский Патриархат.

Даже если эта трактовка верна, то и здесь можно найти ложку дегтя. Ведь Украина уже не первый раз пытается добиться автокефалии, однако воз и ныне там. Два года назад, чтобы избежать принятия решения об автокефалии, Варфоломей передал этот вопрос опытной группе, и до сих пор о каких-то прорывах в этом направлении слышно не было.

На данный момент понятно одно – таким расплывчатым ответом Константинополь показал, что торопиться с вопросом ни в коем случае не будет, однако, в то же время, продемонстрировал, что открыт к дискуссиям на эту тему.

Вообще, согласитесь, ситуация, когда одна из крупнейших стран православного мира до сих пор не имеет своей единой поместной церкви, а вместо этого на ее территории действуют две непризнанных и одна, управляемая из столицы чужого государства, мягко говоря, ненормальная. И с этим надо что-то делать. Другой вопрос – почему украинские власти озаботились этой темой и начали ее педалировать за год до президентских выборов.

Также на этой неделе наши читатели следили за развернувшимися антиправительственными протестами в Армении, где пребывавший у власти 10 лет президент Серж Саргсян решил провернуть аферу в стиле Путина, чтобы не терять бразды правления. Так, перед окончанием полномочий Саргсяна, Конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, и реальная власть перешла в руки главы правительства. А кто стал премьером Армении, спросите вы? Правильно. Все тот же Серж Саргсян.

Это нехитрая «многоходовочка» очень не понравилось армянам, которые стали выходить на многочисленные акции протеста. Участники протестов обвинили Саргсяна в захвате власти в стране, а лидер протестующих, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о «революционной ситуации» в Армении и начале «народной ненасильственной бархатной революции».

После нескольких витков эскалации, во время которых Пашинян был арестован, а на сторону протестующих перешли военные, ситуация накалилась до такой степени, что Саргсян, видимо, памятуя о печальной участи Януковича, заявил, что готов покинуть свой пост после решения «глобальных проблем», а именно – решения проблемы Карабаха. Поскольку решение проблемы Карабаха, по разным причинам, может затянуться на столетия, протестующих этот вариант, естественно, не устроил, и они продолжили настаивать на его отставке.

После того, как лидер оппозиции Пашинян предъявил Саргсяну фактически ультиматум, свежеиспеченный премьер таки подал в отставку. Народ в Армении высыпал на улицы, празднуя бескровное завершение то ли революции, то ли переворота, однако, судя по всему, ликовать еще рано, поскольку на данный момент все только начинается.

Дело в том, что конфликт между оппозицией и властями продолжился, с новой силой. Саргсян, несмотря на то, что ушел с поста премьера, остался лидером контролирующей парламент Армении Республиканской партии. Оппозиция, войдя во вкус, не удовлетворилась только отставкой премьера и уже требует досрочных выборов, чтобы переформатировать парламент и получить реальные рычаги управления в стране. В свою очередь, представители Республиканской партии во главе с Саргсяном в этот раз уступать не намерены. Остается только пожелать, чтобы горячие кавказские парни смогли удержать свой темперамент в узде и не скатиться в вооруженное противостояние.

В истории протестов Армении есть интересный момент. В Украине, как и в России, официальные лица очень осторожно относятся к комментированию сложившейся ситуации. В Украине многие стараются обойти эту историю стороной – слишком неприятные ассоциации вызывает. У нас не за горами выборы и наверняка, будет серьезное обострение к осени-зиме. В таких условиях не очень хочется комментировать тему, на которой скоро можно обжечься. В России же причина осторожного отношения к протестам в Армении, несколько иная. Если во времена Евромайдана российские пропагандисты и официальные власти трактовали все однозначно – хунта и т.п, то по поводу Армении там, видимо, не сильно беспокоятся. Дело в том, что у Армении довольно сложная геополитическая ситуация, и серьезные конфликты с соседями, так что помощи ей, кроме как от России, ждать особо неоткуда. Поэтому в Кремле, судя по всему, заняли просто выжидательную позицию. Неважно, кто победит в этой заварушке – так или иначе, как представители нынешней власти, так и представители оппозиции будут вынуждены работать с Москвой просто в силу отсутствия других альтернатив.

Также на этой неделе вышли давно не публиковавшиеся рейтинги наших дорогих политиков. Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 10-22 апреля, и результаты получились очень даже интересными.

Так, согласно опросу, рейтинг доверия к нынешнему президенту падает. Его готовы поддержать всего лишь 5% избирателей. Лидирует в президентском рейтинге Тимошенко, ее готовы поддержать около 9% всех опрошенных, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко - 7%, лидера парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко - 6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5%, народного депутата Украины Вадима Рабиновича - 4%, мэра Львова Андрея Садового - 2%, а лидера движения «Справедливость» Валентина Наливайченко, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка – по 1% опрошенных.

Интересно также то, что Порошенко является лидером антирейтинга: почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях. В то же время на первый план выходят совершенно неожиданные кандидаты, условная «третья сила» - шоумены Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, народное доверие к которым, в условиях нехватки новых лидеров, растет. Таким образом, у лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука и лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского - по 6% голосов.

Интересны и результаты опроса по тем, кто намерен голосовать и уже определился с выбором. Так, Тимошенко получила бы около 14%, Гриценко - 11%. Для Порошенко прогноз снова довольно таки неутешительный - он получил бы 9% голосов. Столько же у Бойко и Вакарчука – по 9%, Зеленский и Ляшко - по 8%, а Рабинович - 6% голосов избирателей.

Лидером так называемого «второго выбора», согласно опросу, является Зеленский. Его могли бы поддержать до 6% тех, кто не нашел бы в списке кандидатов своего основного фаворита.

Выводов здесь несколько. Во-первых, можно уверенно предполагать, что «однотурового» президента у нас уже не будет. Хватит, наелись. Ну, а во-вторых, как сказал один известный человек, проживающий на берегах женевского озера, Петр Алексеевич никогда больше не будет президентом. Думаю, оно и к лучшему.

Кстати, на выборах в Верховную Раду у соратников Петра Порошенко из БПП все также плохо, как и у Петра Алексеевича в президентском рейтинге. Как говорится, скребут дно. Но они хотя бы проходят в парламент. В то время как у «Народного Фронта» и их лидера Арсения Яценюка с их рейтингом, болтающемся на уровне статистической погрешности, даже скрести нечего. Зато в Раду, если верить опросам, проходит партия «Слуга народа» Владимира Зеленского и «За життя» Вадима Рабиновича. Вот это будет весело, я вам скажу.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение, свидетельствующее о том, до какой степени деградации дошли наши власти. Думаю, многие знают грустную историю о том, как годами крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома – шведская группа компаний IKEA - пытается выйти на украинский рынок. У них есть одна большая проблема – они не дают взятки. Появление IKEA в той или иной стране является для разных инвесторов своеобразным маркером, сигнализирующим о том, можно ли пробовать инвестировать в эту страну или пока не стоит. В общем, рассказывать про IKEA и ее мучения в Украине можно долго, но сейчас речь не об этом. Речь о том, что ситуация у нас в стране дошла до такого абсурда, что для содействия выхода IKEA на рынок Украины Кабмин решил создать целую межведомственную рабочую группу. Представляете себе, какой «прекрасный» сигнал для внешних инвесторов, показывающий, что в нашей стране для решение банального вопроса необходимо выходить на уровень Кабинета министров?

Также наши читатели пропустили историю, которая во многом объясняет, почему же у наших властей такие низкие рейтинги. Помните, три года назад было проведено пафосное шоу-задержание некоего Сергея Бочковского, бывшего главой ГСЧС еще во времена Яценюка-премьера? Чиновника задерживали в прямом эфире прямо на заседании Кабмина, откуда его вывели в наручниках. Аваков еще рассказывал, что это не спектакль, а Яценюк, грозно вращая глазами, распинался, что «так будет с каждым, кто нарушает закон, и кто издевается над украинским государством».

Видео: 112 Украина

Так вот, на этой неделе стало известно, что суд признал противоправным и отменил распоряжение правительства об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и восстановил его в должности, начиная с 25 марта 2015 года. Кроме этого, он еще и обязал выплатить ему за это время заработную плату.

После этого случая, да и многих других, произошедших за последнее время, думаю, ни у кого больше не остается вопросов, почему рейтинг нынешней власти колеблется в пределах статистической погрешности.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН