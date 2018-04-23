В Ереване часть военных перешла на сторону митингующих (видео)

13:31, 23 апреля 2018
Мир
2020
REUTERS

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Об этом сообщает в "Твиттере" телеканал "Дождь". "В Ереване на сторону протестующих теперь встали и военные", - говорится в сообщении. Митингующие приветствовали решение военных аплодисментами, после чего двинулись единой колонной по проспекту Баграмяна.

Кроме военных к протестующим присоединились представители церкви.

Напомним, что акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении продолжаются в Ереване с 13 апреля. Несмотря на многотысячные протесты, парламент Армении таки назначил Сержа Саргсяна премьер-министром. На фоне массовых беспорядков оппозиционный лидер Никол Пашинян объявил начало "бархатной революции".

Митингующие начали блокировать дороги грузовиками. Участники акции приводили с собой детей и сажали на проезжей части. Полиция задержала более сотни протестующих.

21 апреля президент Армении вышел к протестующим и провел переговоры с лидером оппозиции, по результатам которых заявил, что "надеется" на продолжение диалога. Однако 22 апреля запланированнный диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и Пашиняном сорвался. Позже лидер протестов был задержан.

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Новость в сюжете: Протесты в Ереване
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