Выборы в Раду: в лидерах "Батькивщина", партия Гриценко и "Слуга народа" Зеленского, БПП ушел на дно - опрос

Также высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют представители партий «Гражданская позиция», «Оппозиционный блок» и «Слуга народа».

В парламент в случае проведения выборов в апреле прошли бы 8 партий, самый высокий рейтинг имеет «Батькивщина» - 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, согласно результатам опроса, "Батькивщину" готовы поддержать около 9% среди всех опрошенных.

За "Оппозиционный блок", партии "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали бы по 6% респондентов.

Радикальную партию, партию "За жизнь" и "Блок Петра Порошенко «Солидарность» поддержали бы по 5% опрошенных, "Самопомич" - 3%, а "Свободу" и Аграрную партию - по 2%.

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Остальные партии поддержали бы около 14% респондентов, в то же время более трети опрошенных не определились или не намерены голосовать.

Вместе с тем, среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, поддержка партий составляет: "Батькивщина" - 16%, "Гражданская позиция" и "Оппозиционный блок" - по 10%, "Слуга народа" - 9%; «За жизнь», Радикальная партия, "БПП "Солидарность" - по 8% и "Самопомич" - 5%.

Наиболее близки к преодолению проходного барьера партии: "Свобода" (4%), Аграрная партия (3%) и "УКРОП" (2%), говорится в пресс-релизе с результатами исследования.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 10-22 апреля. Всего было опрошено 6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,5%.