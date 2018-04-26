Исполняющий о​​​бязанности вице-премьера Армении приехал в Москву для консультаций

12:41, 26 апреля 2018
Мир
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REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure

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Сегодня вечером он вернется обратно в Ереван, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Также, по информации российских СМИ, в Москве находится министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, он намерен провести неофициальные переговоры с представителями российской власти. В частности, стороны обсудят вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Армении начались протесты против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна. Демонстранты добились его отставки. Однако и после нее Никол Пашинян заявил о «продолжении революции». И. о. премьер-министра Карен Карапетян предложил провести в Армении внеочередные выборы.

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Теги: #протесты#Армения#Ереван