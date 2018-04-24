У Путина ответили на вопрос о параллелях между Украиной и Арменией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Армении, но уже понятно, что «проводить ассоциации с Украиной здесь неуместно».

В Кремле заявили, что не стоит проводить параллели между Украиной и Арменией.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, являются события в Армении революцией или государственным переворотом, «где власть была изменена в результате массовых протестов».

«Я бы не стал проводить параллели, потому что ситуация совсем другая, совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели», - сказал Песков.

По его словам, ситуацию в Армении предстоит анализировать, и в Кремле за этим внимательно наблюдают, но уже понятно, что «проводить ассоциации с Украиной здесь неуместно».

Песков отметил, что в Кремле надеются, что в Армении «будет сохраняться порядок, стабильность, и в самое ближайшее время появятся очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ».

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Как сообщал УНИАН, акции протеста в Армении против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром начались 13 апреля и продолжались 11 дней. После провала переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном армянская полиция применила силу и спецсредства и начала массовые задержания участников акций протеста. Есть пострадавшие.

Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна главой Кабмина.

23 апреля Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент страны Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

Саргсян был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием его полномочий Конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.