В Ереване не утихают протесты, Москва заверила лидера оппозиции, что не вмешивается

Пашинян призвал своих сторонников выходить на улицы до окончательной победы. Официальные представители Москвы заверили его, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении.

Тысячи сторонников оппозиции в Армении 25 апреля собрались на акцию протеста в центре Еревана. Демонстранты прошествовали от площади Республики к зданию администрации города.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, перед началом протестов на площадь прибыл лидер армянской "бархатной революции", глава оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, который накануне призвал своих сторонников выйти на митинг.

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"Республиканская партия должна уйти. Выходите на улицы. Победа за нами!" - прокричал в громкоговоритель Никол Пашинян. Сразу после призыва начались акции протеста и блокирование улиц начались по всему городу.

Пашинян заявил, что Россия не намерена способствовать утверждению Карена Карапетяна, исполняющего обязанности премьер-министра страны, постоянным главой правительства.

"Ходят слухи, что Карен Карапетян решил свои вопросы с помощью Москвы и будет назначен премьер-министром Армении. Я призываю не распространять подобные провокационные утверждения, потому что я встречался с официальными представителями Москвы, которые заверили меня, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении", - сказал он.

Пашинян также рассказал о неких бизнесменах, которые, по его словам, являются сторонниками Карапетяна и пытаются преподнести свои взгляды как мнение Москвы. Он, предположительно, подразумевал российского предпринимателя, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, который встречался с Кареном Карапетяном в Ереване 24 апреля.

Пашинян призвал провести акцию неповиновения 26 апреля. "Мы делаем еще один шаг, чтобы довести эту историю до конца. Акция неповиновения вновь стартует завтра в 12:00. Блокируйте улицы и мосты", - сказал он.

Здание правительства Армении взято под охрану кордоном полиции, стычек с демонстрантами не наблюдается. Офис Республиканской партии охраняют также усиленные наряды полиции, у здания стоят два БТР и множество автобусов.

Протесты проходят также и в других городах Армении, в том числе и в Гюмри, втором по величине городе страны.

В среду Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.

Как сообщал УНИАН, министр спорта Армении подал в отставку и присоединился к протестам.