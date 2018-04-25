В парламенте Армении распалась коалиция: лидера протестов выдвинули в премьеры

Фракция оппозиционной политической силы "Елк" выдвинула кандидатом в премьер-министры своего руководителя и лидера протестного движения Николу Пашиняна.

Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявила, что выходит из коалиции с правящей Республиканской партией.

"Учитывая ситуацию, что сложилась, заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции", - сообщила политическая сила в среду, 25 апреля, передает DW.com.

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Партия настаивает, что кризис в стране не должен длиться долго. Там считают, что сформированное новым премьером правительство должно разработать программу для разрядки внутриполитической напряженности и подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов с гарантией демократических условий.

После выхода "Дашнакцутюн" из коалиции в Республиканской партии остается большинство в парламенте - у нее 58 мандатов в 105-местном национальном собрании. Для избрания премьер-министра нужно 53 голоса. "Дашнакцутюн" имеет несколько министерских портфелей в нынешнем армянском правительстве.

Тем временем в среду парламентская фракция оппозиционной политической силы "Елк" выдвинула кандидатом в премьер-министры своего руководителя и лидера протестного движения Николу Пашиняна. В стране в среду продолжаются многотысячные антиправительственные акции протеста.