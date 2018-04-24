Порошенко: Патриарх РПЦ не сможет ветировать решение об автокефалии церкви в Украине

По словам Порошенко, поддержка российской церковью автокефалии православной церкви в Украине является единственным способом, чтобы «хоть как-то отмыться от того гнева, и тех грехов, которые сделаны на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистами и иногда, к сожалению, российскими священниками».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что патриарх РПЦ Кирилл не сможет ветировать решение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине Об этом Порошенко сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что с начала войны и агрессии России против Украины не общался с патриархом РПЦ Кириллом.

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«Наше требование (о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии – УНИАН) базируется не только и не столько на агрессии России против Украины. Идеальным сценарием для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили этот томос на автокефалию и православные церкви, включая и российского патриарха», - заявил он, добавив, что «Это - единственный способ, чтобы хоть как-то отмыться от того гнева, и тех грехов, которые сделаны на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистами и иногда, к сожалению, российскими священниками».

«Может ли остановить Кирилл предоставление нам томоса об автокефалии, грамоты о независимости? Я хочу отдельно подчеркнуть, что ни у кого, включая Кирилла, вето на решения вселенского патриарха не существует. Он (Варфоломей – УНИАН) не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу», - отметил президент.

Вместе с тем, Порошенко добавил, что сейчас для получения положительного решения Вселенского патриарха относительно предоставления томоса украинской церкви нужны "единство, решимость, борьба и молитва к Богу".

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.