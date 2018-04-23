В УПЦ МП ответили на заявление Вселенского Патриархата о начале создания автокефальной церкви в Украине

На официальном сайте Константинопольского Патриархата появилась информация о том, что они приняли к рассмотрению вопрос об автокефалии в Украине.

В УПЦ МП заявили, что Вселенский Патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил обсудить вопрос автокефальной церкви в Украине с другими православными церквями.

Об этом заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич написал на своей странице в Facebook.

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"...Вселенский Патриархат, ... который имеет... ответственность за всеправославное единство .... решил в связи с этим иметь близкое общение с другими православными церквами с целью сообщения (их об этом) и согласования (с ними этого вопроса)", - говорится в его сообщении.

По словам протоиерея, это означает, что Константинопольский патриархат "не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало" и "должен согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми поместными православными церквями".

"Таким образом, верующим УПЦ можно быть спокойными", - добавил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.