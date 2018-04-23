Вселенский Патриархат подтвердил начало создания автокефальной церкви в Украине (видео)

01:10, 23 апреля 2018
Политика
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Заместитель главы АП Павленко в Стамбуле передал патриарху Варфоломею обращение относительно церкви в Украине / Фото president.gov.ua

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Как передает ТСН, об этом говорится в коммюнике Синода Патриархата по итогам очередного заседания 19-20 апреля, во время которого среди прочего обсуждался вопрос автокефалии для украинской церкви.

"Согласно Божественным и Святым Канонам, а также вековому церковному порядку и Святой Традиции, Вселенский Патриархат заинтересован в сохранении общеправославного единства и заботы о Православных Церквях во всем мире, особенно про Украинскую Православную Церковь, которая получила от Константинополя спасительную христианскую веру и святое крещение. Таким образом, как истинная материнская церковь, Вселенский Патриархат рассматривал вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Вселенский Патриархат подтвердил, что получил от церковных и гражданских властей Украины, которые представляют миллионы украинских православных христиан, обращение о создании автокефалии. Синод Константинопольской православной церкви решил тесно общаться и координировать свои действия с сестринскими православными церквами по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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Теги: #УПЦ#Единая поместная церковь в Украине