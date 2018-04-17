В Армении избрали нового премьер-министра несмотря на массовые протесты

Кандидатура Сержа Саргсяна была представлена правящей Республиканской партией Армении и АРФД.

Парламент Армении во вторник, 17 апреля, избрал экс-президента Сержа Саргсяна новым премьер-министром республики.

Об этом сообщает NEWS.am.

На состоявшемся специальном заседании Национального Собрания за Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против 17.

Издание напоминает, что кандидатура Сержа Саргсяна была представлена правящей Республиканской партией Армении и АРФД.

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Впервые в Армении избирается премьер-министр после принятых Конституционных изменений.

Как передает издание "Новости-Армения", полномочия Сержа Саргсяна были прекращены 9-го апреля после избрания четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

На фоне выдвижения кандидата в премьер-министры, армянская оппозиция проводит массовые акции протеста, выступая против кандидатуры Сержа Саргсяна.

Демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

По словам оппозицыонера Никола Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения.

"По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", - сообщил Пашинян журналистам.

Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля текущего года.