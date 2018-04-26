Украина может получить поместную церковь, но не так быстро - Atlantic Council

Два года назад чтобы избежать принятия решения об автокефалии, вселенский патриарх Варфоломей передал этот вопрос опытной группе. В этот раз пока трудно сказать, что вселенский патриарх принял какое-то решение.

Слова украинского президента Петра Порошенко о признании украинской поместной церкви после Дня крещения Киевской Руси, который отмечается 28 июля, могут оказаться поспешным обещанием.

Читайте такжеПатриарх автокефальной православной церкви будет избираться в Украине - Порошенко

Он сделал этот прогноз после того, как украинский парламент поддержал обращение президента к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефальный статус объединению УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ. Об этом пишет научный сотрудник-нерезидент Atlantic Council Джеймс Койл, добавляя, что Порошенко однако не раскрыл подробности диалога с вселенским патриархом, передает ZN.UA.

Койл отмечает, что во время официального визита в Стамбул 17 апреля Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем. Они несколько часов беседовали за закрытой дверью, а потом украинский президент объявил, что "Украина близка к собственной объединенной православной церкви, как никогда раньше".

Украинские националисты пытались установить автокефальную церковь с 1992 года, когда патриарх Филарет вышел из Московского патриархата и основал свою конгрегацию - УПЦ Киевского патриархата. Москва осудила его, отлучила и наложила на него анафему. Но для националистов это вопрос политический, а не теологический.

"Единство - это наше главное оружие в борьбе против российской агрессии. Вопрос выходит за пределы церковного. Речь идет о том, чтобы получить наконец независимость от Москвы", - сказал Порошенко в парламенте.

Он указал на то, что Кремль пользуется Московским патриархатом "как ключевым инструментом влияния в Украине". Его мысли разделяет архиепископ Евстратий Зоря, который отметил, что различия совсем не в вере. "Москва пользуется влиянием в Украине через церковь как инструментом гибридной войны против Украины", - отметил священник.

Автор отмечает, что в Украине УПЦ КП имеет значительно больше прихожан, чем УПЦ МП. Поэтому в этом измерении украинская церковь имеет преимущество. Однако, как и следовало ожидать, Московская церковь оказывает жесткое сопротивление признанию независимости от нее Киева. В конфессии объявили, что Москва аннексировала киевскую метрополию в 1686 году. А значит украинские священнослужители подчиняются Москве, а не Константинополю. И вселенский патриарх Варфоломей не имеет полномочий предоставлять Украине независимый статус. Архиепископ Евстратий Зоря отвергает эти утверждения. Он указывает на то, что аннексия 1686 года состоялась с применением силы. А это уже нарушает канонические законы. Он также напомнил, что вселенский патриарх передал томос об автокефалии православным церквам в Эстонии в 1996 году, в Болгарии в 1998 году, Чехии и Словакии в 2014 году. Поэтому Константинополь, очевидно, может самостоятельно принимать подобные решения.

"То, что происходит среди разных православных общин, заслуживает внимания, поскольку эти события влияют на вопрос украинского суверенитета, влияния Москвы и церковной легитимности конгрегаций. Впрочем, дедлайн Порошенко, который он назначил на 28 июля, может быть поспешным", - пишет автор.

Чтобы избежать принятия решения об автокефалии, вселенский патриарх Варфоломей два года назад передал этот вопрос опытной группе. Не зная всех деталей о его договоренности с украинским президентом трудно сказать, что на этот раз вселенский патриарх принял какое-то решение.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Святой и Священный Синод Вселенского патриархата принял обращение президента Петра Порошенко и предстоятелей украинских православных церквей о предоставлении автокефалии и принял "соответствующие решения".

19 апреля, Верховная Рада одобрила обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Отказались поддержать обращение только бывшие регионалы из фракции "Оппоблок" и группы "Видродження".