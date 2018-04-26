Президентская гонка: Порошенко не попадает даже во второй тур, в лидерах рейтинга доверия Зеленский и Вакарчук

Тимошенко получила бы самый большой процент поддержки - 14%. Гриценко получил бы 11%, а вот рейтинг нынешнего президента Украины стремительно падает - Порошенко получил бы всего 9%.

В случае проведения президентских выборов сегодня действующий президент Петр Порошенко не прошел бы даже во второй тур. Рейтинг его поддержки составляет всего 9%. Самый большой процент поддержки (14%) на президентских выборах получила бы лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», которые были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

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Согласно опросу, рейтинг доверия к нынешнему президенту падает. Его готовы поддержать всего лишь 5% избирателей. Лидирует в президентском рейтинге Тимошенко, ее готовы поддержать около 9% всех опрошенных, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко - 7%, лидера парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко - 6%. лидера Радикальной партии Олега Ляшко – по 5%, народного депутата Украины Вадима Рабиновича - 4%, мэра Львова Андрея Садового - 2%, а лидера движения «Справедливость» Валентина Наливайченко, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка – по 1% опрошенных.

Интересно также то, что Порошенко является лидером антирейтинга: почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях.

В то же время на первый план выходят совршенно неожиданные кандидаты, условная "третья сила", шоумены Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, народное доверие к которым в условиях нехватки новых лидеров растет. Так, у лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука и лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского - по 6% голосов.

Другого кандидата поддержали бы 11% респондентов, а еще треть опрошенных не определялись или не намерены голосовать.

В то же время среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, поддержка кандидатов указывает на то, что Тимошенко получила бы около 14%, Гриценко - 11%. Для Порошенко прогноз снова довольно таки неутешительный - он получил бы 9% голосов. Столько же у Бойко и Вакарчука – по 9%, Зеленский и Ляшко - по 8%, а Рабинович - 6% голосов избирателей.

«Мы намеренно всегда показываем в наших презентациях моделирование выбора. То есть, расчет среди тех, кто уже определился и кто намерен голосовать. В принципе, это результаты, приближенные к условному первому туру, и мы можем сейчас спрогнозировать примерно, как бы он выглядел, если бы выборы состоялись завтра», - пояснил заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысов.

Лидером так называемого «второго выбора», согласно опросу, является Зеленский. Его могли бы поддержать до 6% тех, кто не нашел бы в списке кандидатов своего основного фаворита.

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Около 4% респондентов при таких условиях могли бы отдать голоса за Тимошенко, Вакарчука, Гриценко и Ляшко, а по 2% - за Рабиновича, Бойко, Садового, Тягнибока, Порошенко и Наливайченко.

Кроме того, отмечается, что антирейтинг Яценюка составляет 26%, Ляшко - 25%, Тимошенко - 24%, Тягнибока - 18%, Бойко - 17%, Рабиновича - 15%.

Основатель группы «Рейтинг» Игорь Тищенко выразил мнение, что эти выборы могут стать «самыми интересными в истории», ведь есть различные запросы и кандидаты.

«На каком-то этапе борьба будет за 1-2%, 3%. У нас не будет однотуровых выборов. Это точно », - сказал он.

*** Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 10-22 апреля. Всего было опрошено 6 тысяч респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,5%.