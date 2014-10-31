Европарламент не направляет наблюдателей на псевдовыборы на Донбассе

Отдельные депутаты, которые там будут, не имеют никакого мандата Европарламента, говорится в заявлении Брока, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

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"ЕС не признает эти выборы, которые будут проведены вопреки украинскому законодательству, а следовательно, будут нелегитимными. Кроме того, такие выборы полностью противоречат букве и духу Минского протокола и нацелены на подрыв мирного процесса на Донбассе", - заявил он.

По словам Брока, ему сообщили о том, что некоторые депутаты Европарламента, включая Бэлу Ковач, намерены наблюдать за этими выборами. "Если это подтвердится, я четко говорю: эти депутаты не имеют никакого мандата от каких-либо органов парламента, чтобы наблюдать за этими выборами или говорить от их имени. Никакие комментарии, которые они могут сделать относительно проведения или результатов выборов этих псевдовыборов, не имеют никакого отношения к Европейскому парламенту и Европейскому Союзу", - подчеркнул Брок.