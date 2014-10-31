В СНБО рассказали, чем грозят жителям Донбасса псевдовыборы боевиков "ДНР" и "ЛНР" (инфографика)

Информационно-аналитический центр СНБО опубликовал на своем сайте инфографику, которая иллюстрирует разницу между "бутафорскими" выборами в самопровозглашенных «ЛНР» и«ДНР», которые боевики планируют провести 2 ноября, и выборами в местные структуры власти, которые должны провести 7 декабря в связи с минскими соглашениями.

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"Президент Украины Петр Порошенко считает, что будущие «псевдовыборы» в «ЛНР» и «ДНР» ставят под угрозу весь мирный процесс на Донбассе, а на Западе и в России отношение к будущему волеизъявлению разное - в ЕС и США не собираются признавать их результаты, а глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Москва признает результаты голосования", - отметили в СНБО.

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В СНБО напоминают, что согласно минским договоренностям, 7 декабря на оккупированных территориях Донбасса необходимо провести выборы в местные структуры власти. В результате этих выборов должны будут появиться органы, наделенные полномочиями и мандатом на переговоры, внутреннее обустройство территорий и на политический диалог с официальным Киевом.