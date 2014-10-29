Российские СМИ: на псевдовыборах "ЛНР" досрочно проголосовали около 1 тысячи избирателей

На оккупированной боевиками территории Луганской области началось досрочное голосование по псевдовыборам главы и Народного совета, сообщили РИА Новости представители ЦИК боевиков "ЛНР".

"Для удаленных поселков ЛНР организованы специальные мобильные избиркомы", — рассказали в ЦИК террористов.

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По данным агентства, сегодня такой псевдоизбирком работал на юге Луганской области, в поселках Медвежанка и Володарск Свердловского района. В течение дня в нем якобы проголосовало около тысячи избирателей.

Как сообщал УНИАН, на 2 ноября террористические организации «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» запланировали проведение так называемых «выборов».

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Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщал ранее, что, по словам жителей, боевики на подконтрольной им территории начали распространять листовки с сообщением, что 2 ноября в "ЛНР" состоятся выборы в органы местного самоуправления, а 9 ноября - референдум с двумя вопросами: каким видят жители "ЛНР" свое будущее - в составе Украины или в составе отдельной республики.