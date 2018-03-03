Всемирный конгресс крымских татар призвал бойкотировать выборы в аннексированном Крыму

Все так называемые "выборы", которые проводят оккупанты Крыма, как и сама аннексия, являются незаконными и аморальными, говорится в документе.

Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированном Россией украинском полуострове, бойкотировать выборы президента РФ, которые состоятся в Крыму 18 марта 2018 года.

О таком решении Конгресса сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров в Facebook.

В опубликованном тексте обращения отмечается, что «российский театр абсурда на нашей родине - в Крыму, чья история состоит из славных и достойных страниц, продолжает разыгрываться в четвертый год оккупации».

Читайте такжеНезаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом - Яценюк«Спектакль под названием "выборы президента", который традиционно проходит в России, теперь на глазах всей мировой общественности будет показан на крымской сцене 18 марта 2018 года. Аннексия нашей Родины была незаконной и противоправной. И все так называемые "выборы", которые проводят оккупанты, как и сама аннексия, являются незаконными, противоправными и аморальными», - говорится в документе.

Отмечается, что крымскотатарский народ стал примером для всего мира и завоевал уважение благодаря своему сопротивлению.

«Крымскотатарский народ не отходя ни на шаг от норм права, демократических принципов и ненасильственных методов борьбы, не склонял и не склонит голову перед оккупантами и их марионетками. В этой борьбе крымские татары пожертвовали своими жизнями, десятки людей пропали без вести или содержатся в российских тюрьмах, а лидеры нашего народа находятся в изгнании. 64 наших соотечественника находятся в тюрьмах, и сто детей с нетерпением ждут освобождения своих родителей», - отмечается в обращении.

Как указано далее, крымскотатарский народ, чья история полна примеров борьбы с несправедливостью и беззаконием, не принимая участия в этих выборах, даст достойный ответ оккупантам.

«Всемирный конгресс крымских татар призывает бойкотировать выборы президента РФ в Крыму», - говорится в обращении.