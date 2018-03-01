Рада обратилась к миру с просьбой осудить "выборы Путина" в Крыму и наложить новые санкции на РФ

Парламент также призывает консолидировать давление на Россию для начала постоянного и прямого международного мониторинга ситуации в Крыму.

Верховная Рада приняла постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов Президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины - в Автономной республике Крым и городе Севастополь" (№ 7546).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов из 333 зарегистрированных в сессионном зале. От "Оппозиционного блока" за это постановление не проголосовал ни один депутат.

Постановлением предусмотрено признать, что намерение органов власти России и оккупационной администрации незаконно провести 18 марта выборы президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АРК и Севастополе - является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014 года на 68-й сессии Генассамблеи ООН, других международно-правовых актов, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ.

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Верховная Рада призывает Совет безопасности и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства принять все возможные меры, чтобы предостеречь органы власти России и оккупационную администрацию от проведения выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины.

Депутаты призывают в случае проведения голосования в Крыму и Севастополе - осудить его, не направлять в упомянутый регион наблюдателей, в том числе в составе международных миссий, а также отметить в выводах наблюдательных миссий, в т.ч. направленных под эгидой ПА ОБСЕ, факт нелегитимного голосования на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе, что существенно искажает результаты голосования в целом по РФ.

Верховная Рада также призывает осудить нарушение органами власти РФ и оккупационной администрацией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории.

Также ВР призывает ввести дополнительные санкции против России, а также персональные санкции (ограничения) против причастных к организации незаконного голосования на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя во время выборов в Госдуму РФ в 2016 году и президента РФ в 2018 году; систематических нарушений прав человека в Крыму и Севастополе.

Парламент призывает ужесточить совместные усилия, чтобы заставить Россию полностью выполнить приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года по делу "Украина против РФ" в части надлежащего обеспечения прав человека на временно оккупированных территориях.

Депутаты обращаются с призывом консолидировать давление на РФ для начала постоянного и прямого международного мониторинга ситуации в Крыму институциональными и конвенционными органами ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций, а также контроля за соблюдением Россией своих обязанностей как оккупационной власти в соответствии с международным гуманитарным правом.

Министерству иностранных дел Украины поручено безотлагательно направить текст обращения в Совет безопасности и Генассамблею ООН, международные организации, парламентские ассамблеи, парламенты и правительства государств-членов ООН.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.