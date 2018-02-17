Лавров считает, что Украина "низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина «низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться».
Читайте такжеВ России заявили, что не намерены каяться и извиняться за свои действия в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Лаврова, ЕС, выступив гарантом соглашения от 21 февраля 2014 года между украинским правительством и оппозицией, фактически поддержал «переворот».
«Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться», - заявил Лавров.
«Россия, как никто другой, заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса. Правовые рамки готовы - это Минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН. Надо его неукоснительно выполнять», - добавил он.
Лавров считает, что пока соответствующие усилия в Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате» откровенно «саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии».
«Уверен, в ЕС понимают всю опасность такого разворота», - сказал Лавров.