В ЦИК подтвердили смерть заместителя председателя УИК на участке в Кировоградской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

“Во время заседания на избирательном участке №350090 умер заместитель председателя УИК, и этот трагический случай, к сожалению, подтвердился”, - сказал Магера.

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Также Магера заявил, что милиция занимается проверкой информации о похищении председателя окружной избирательной комиссии в 102-м округе, информация о чем была обнародована в СМИ.

Причем он добавил, что пока эта информация не подтверждается, но ЦИК будет устанавливать, что на самом деле произошло в 102 округе.

Как сообщалось, по данным ОПОРЫ, в селе Тополя Гайворонского района Кировоградской области (избирательный округ №101) в помещении участковой избирательной комиссии у заместителя председателя УИК случился эпилептический приступ. На место происшествия вызвали скорую помощь, которая и зафиксировала смерть мужчины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновицкой области на участке умер наблюдатель.