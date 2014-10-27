В ЦИК подтвердили смерть заместителя председателя УИК на участке в Кировоградской области
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера подтвердил, что на избирательном участке в округе №101 скоропостижно скончался заместитель председателя участковой избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
“Во время заседания на избирательном участке №350090 умер заместитель председателя УИК, и этот трагический случай, к сожалению, подтвердился”, - сказал Магера.
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Также Магера заявил, что милиция занимается проверкой информации о похищении председателя окружной избирательной комиссии в 102-м округе, информация о чем была обнародована в СМИ.
Причем он добавил, что пока эта информация не подтверждается, но ЦИК будет устанавливать, что на самом деле произошло в 102 округе.
Как сообщалось, по данным ОПОРЫ, в селе Тополя Гайворонского района Кировоградской области (избирательный округ №101) в помещении участковой избирательной комиссии у заместителя председателя УИК случился эпилептический приступ. На место происшествия вызвали скорую помощь, которая и зафиксировала смерть мужчины.
Ранее УНИАН сообщал, что в Черновицкой области на участке умер наблюдатель.