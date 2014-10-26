В Черновицкой области на избирательном участке умер наблюдатель
11:58, 26 октября 2014Политика
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В городе Новоселица Черновицкой области на избирательном участке № 730238, который находится в спортивном зале местного лицея, умер наблюдатель.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, немолодому человеку стало плохо за 5 минут до открытия участка. Люди вызвали «скорую помощь», но к моменту прибытия врачей человек уже умер.
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По информации Новоселицкого райотдела милиции, смерть мужчины, 1950 г.р., произошла, вероятно, в результате сердечного приступа. Известно, что он недавно перенес инфаркт.
По данным областного штаба ВО "Батькивщина", 64-летний пенсионер был официальным наблюдателем кандидата в народные депутаты от "Батькивщины".
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