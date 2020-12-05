У берегов Антальи произошло землетрясение
Его магнитуда составила 5,2. Сообщений о разрушениях не поступало.
У берегов Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2.
На юго-востоке Турции произошло землетрясение (видео)Как сообщает «Анадолу», землетрясение произошло в 15:44 по местному времени у берегов в районе Газипаша.
Очаг землетрясения находился на глубине 77,58 км.
Информации о разрушениях не поступало.
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