Его магнитуда составила 5,2. Сообщений о разрушениях не поступало.

В Турции произошло землетрясение \ Wikimedia Commons

У берегов Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Читайте также На юго-востоке Турции произошло землетрясение (видео)Как сообщает «Анадолу», землетрясение произошло в 15:44 по местному времени у берегов в районе Газипаша.

Очаг землетрясения находился на глубине 77,58 км.

Информации о разрушениях не поступало.

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