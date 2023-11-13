Температура в столице не поднимется выше +7°.

Во вторник, 14 ноября, температура в Киеве снизится на несколько градусов и пройдет дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +3°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +7°. Весь день будет пасмурно, небо скроют облака. Прогнозируется дождь.

Ветер будет менять свое направление с южного на западное, его скорость составит 1,3 - 3,3 м/с. Атмосферное давление в течение дня понизится с 743 до 737 миллиметров ртутного столба.

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Погода 14 ноября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°, сильный дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°, сильный дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°, сильный дождь.

В Тернополе 14 ноября ночью будет +2°, днем +11°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +3° днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°, ливень.

В Одессе 14 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.

В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+12°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +10°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.

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