Во вторник, 14 ноября, в Украине снова начнутся дожди. Местами осадки будут интенсивными. Лишь в некоторых областях на востоке и юге будет сухо. На севере похолодает до +6°...+9°, в центре и на востоке страны будет +8°...+10°, а на западе и юге воздух прогреется до +10°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +7°, сильный дождь.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°, сильный дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°, сильный дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°, сильный дождь.
- В Тернополе 14 ноября ночью будет +2°, днем +11°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +3° днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°, ливень.
- В Одессе 14 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+7°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+12°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.
Приметы погоды 14 ноября
Если выпал снег, то весной нужно ждать большого разлива.