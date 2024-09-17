Это происходит из-за теплой и сухой погоды.

В Киеве по состоянию на 17 сентября среднесуточное содержание диоксида азота превышает предельно допустимые концентрации, что может негативно влиять на самочувствие людей. Об этом свидетельствуют данные стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра.

В течение 18-19 сентября из-за сухой и теплой погоды содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень, а именно 5 предельно допустимых концентраций.

"Теплая и сухая погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

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В то же время синоптики добавили, что 20-22 сентября северный ветер и снижение температуры ночью и утром будет способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ.

Загрязнение воздуха в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха были пожары в экосистемах. В частности - горение торфа в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Кроме того, пожары были возможной причиной неприятного запаха в столице. Специалисты рекомендовали, в случае появления задымленности закрыть окна и отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

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