В столице ожидаются предельно допустимые значения диоксида азота в воздухе.

В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 2 июля в городе Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей", - предупреждают синоптики.

Они добавили, что жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

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Горожанам рекомендовали частое употребление воды, влажную уборку и вентилирование помещений, пребывание в парковых зонах, подальше от автомобильных дорог и железных дорог.

Справка УНИАН. Диоксид азота очень ядовит при вдыхании. Крупнейшими его источниками являются двигатели внутреннего сгорания и тепловые электростанции. В быту источниками диоксида азота являются керосиновые и газовые обогреватели. Диоксид азота является одним из крупнейших загрязнителей атмосферы.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 2 июля

Во вторник, 2 июля, на Киевщине ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем по области составит +29°...+34°, а в Киеве столбики термометров покажут +30°...+32°.

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