На утро 3 сентября в столице средний уровень загрязненности воздуха, радиационный фон - в норме.

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, информируют в Киевской городской госадминстрации.

Как отмечается в сообщении, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах. В частности - горение торфа в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице.

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Специалисты рекомендуют, в случае появления задымленности закрыть окна и отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Общий индекс качества воздуха по состоянию на утро: 40 (низкий уровень загрязненности) на стационарном пункте мониторинга по адресу ул. Туровская, 28 и 48 (низкий уровень загрязненности) - на ул. Щусева, 20. Еще на трех постах зафиксирован средний уровень загрязненности: показатель 56 - на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97;

62 - по адресу ул. Китаевская, 22;

58 - ул. Архитектора Вербицкого, 26.

Согласно данным КГГА, радиационный фон - в норме (0,10 мкЗв/ч - 0,12 мкЗв/ч).

Предупреждение Укргидрометцентра

До 5 сентября в Киеве и области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погодные условия в эти дни способствуют высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания - открытого огня.

В КГГА призвали жителей столицы соблюдать правила противопожарной безопасности, быть осмотрительными во время отдыха на природе, не разводить костры в не приспособленных для этого местах.

Изменение погоды в Украине - прогноз

В то же время на этой неделе прогнозируется изменение погоды в некоторых областях. Там местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. На востоке страны местами будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с. Дневные максимумы температуры несколько снизятся.

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