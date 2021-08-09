10 августа на востоке Украины будет очень жарко / фото ozb.co.kr
Во вторник, 10 августа, в западных и части центральных областей установится комфортная температура на уровне +26°...+27°, на севере, в центре и на юге ожидается +28°...+32°, а восточные области раскалит до +36°. Местами ожидаются дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +28°.
- Во Львове во вторник будет почти безоблачно. Ночью +15°, днем +27°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
- В Тернополе 10 августа ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет почти безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве завтра - облачно с прояснениями, температура воздуха +19°...+28°.
- В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
- В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +28°, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ливень.
- В Симферополе во вторник будет дождь с грозой, +18°...+27°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +36°.
Погода в Украине 10 августа / фото УНИАН
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