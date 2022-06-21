На сегодня во многих областях Украины объявлено предупреждение из-за грозы и порывов ветра.

Сегодня, 21 июня, во многих областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер. В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем в Украине, кроме юго-восточной части, грозы; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание. Вместе со снижением температуры ожидаются дожди и мощный ветер.

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