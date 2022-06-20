Завтра в Украине ожидается похолодание, мощный ветер и осадки. Синоптик Наталья Дидено рассказала, где именно ухудшится погода.

Во вторник, 21 июня, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание. Вместе со снижением температуры ожидаются дожди и мощный ветер.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20...+26 градусов. Жара еще удержится завтра на Востоке, Юге, в Днепре с районами, на Сумщине и Полтавщине.

"21 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западной части Украины, на севере, вечером возможны в Одесской, Николаевской и Луганской областях", - рассказала синоптик.

По ее словам, завтра в большинстве областей Украины возможны сильные порывы северо-западного ветра.

"В Киеве завтра ожидается ослабление жары до +27 градусов. Дождь-вероятный, кратковременный, с грозой. Сильный ветер в столице!"- предупредила она.

По данным специалиста, уже в среду, 22 июня, температура воздуха выровняется по всей Украине предполагается +20...+26 градусов, а на севере местами даже +17...+20 градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю украинцев ждет резкая смена погоды во вторник в страну придет сильное похолодание. На западе столбики термометров опустятся сразу на 10 и более градусов, а также начнутся дожди и грозы. К середине недели осадки сместятся в центральные и восточные области, а на западе начнет повышаться температура.

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