Изменение погоды 21 июня ожидается на севере и западе страны.

Во вторник, 21 июня, в Украине резко начнет меняться погода. Так, в западных областях температура упадет до +20...+24°. Местами на западе, севере и в центре страны пройдут дожди. Снижение температуры до +23...+27° и грозы также ожидаются и в большинстве северных областей. На остальной территории Украины все еще будет 30-градусная жара.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°, гроза.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +20°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.

В Тернополе 21 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +11°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +32°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.

В Одессе 21 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +31°.

Народные приметы на 21 июня

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

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