В Карпатах существует угроза схода лавин.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах настойчиво советует воздержаться от походов на высокогорье.

Об этом сообщается на официальной странице отдела в Facebook.

В частности, по данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удержится:

21 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области;

21-22 декабря - на высокогорье Закарпатской области.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье!"- говорится в предупреждении.

Также отмечается, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 22 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и в средногорье Львовской области.

Напомним, по прогнозу Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине будут трескучие морозы. Местами температура снизится до -14°...-19°. Осадков будет немного, однако на дорогах ожидается гололедица.

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