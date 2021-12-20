На высокогорье сегодня ударил мощный мороз.

На высокогорье Карпат сегодня ударили мощные морозы. Столбики термометров опустились почти до -15°.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, температура воздуха -14°С, ветер западный, 6-8 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украину придут мощные морозы. Местами температура будет опускаться до -20°. По его словам, в период с 21 по 24 декабря температурный фон окажется ниже нормы на 7-12 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская