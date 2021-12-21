Осадков в Украине в ближайшие дни будет немного, однако на дорогах возможна гололедица.

В ближайшие дни в Украине будут трескучие морозы. Местами температура снизится до -14°...-19°. Осадков будет немного, однако на дорогах ожидается гололедица.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

"Ближайшие 3-4 дня температура ночью по Украине будет -7°... -14°, в дневное время -3°... -9°", - рассказала она.

По данным синоптика, в Карпатах и на северо-востоке Украины, преимущественно в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, 22-23 декабря ночью может быть до -12°... -19°, а в дневные часы -8°... -13°.

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"Поэтому не надо расслабляться. Мы уже немного забыли о таких значениях температур. В предыдущие зимы их было совсем немного", - говорит она.

Что касается осадков, то в ближайшие дни их будет не очень много, говорит синоптик. По ее словам, сегодня, 21 декабря, в Украине будет временами небольшой снег, а в следующие двое суток будет преобладать погода без существенных осадков.

"Хочу обратить внимание, что осадки могут задержаться на дорогах и местами возможна гололедица", - предупредила специалист.

22 и 23 декабря, по словам синоптика, ожидаются небольшие прояснения, но очень морозная погода.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украину придут настоящие трескучие морозы. Особенно холодными будут ночи, температура будет опускаться почти до -20°. Осадков будет немного: в первой половине недели это будет снег, а к концу недели - мокрый снег и дожди.

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Автор: Екатерина Лиманская