В некоторых областях Украины три дня подряд будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, 1-2 августа высокий риск возникновения лесных пожаров существует в Тернопольской, Винницкой и Донецкой областях. 3 августа к ним присоединятся еще Хмельницкая, Житомирская и Кировоградская области.
Погода в Украине - прогноз на неделю
Первая половина недели в Украине будет с нестабильной погодой. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует периодические дожди и грозы. Со второй половины недели погода изменится: осадки прекратятся, а температура стремительно повысится за счет поступления сухого и жаркого воздуха из среднеазиатских районов.
По его данным, температура повысится по всей стране, за исключением западной части, где сохранятся более комфортные показатели. Синоптик не исключает, что в этот период возможны новые температурные рекорды.
О существенном повышение температуры свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, в конце текущей недели в большинстве областей столбики термометров покажут +30°...+37°.