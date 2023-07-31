Укргидрометцентр предупреждает о высоком риске возникновения лесных пожаров.

В некоторых областях Украины три дня подряд будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 1-2 августа высокий риск возникновения лесных пожаров существует в Тернопольской, Винницкой и Донецкой областях. 3 августа к ним присоединятся еще Хмельницкая, Житомирская и Кировоградская области.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Первая половина недели в Украине будет с нестабильной погодой. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует периодические дожди и грозы. Со второй половины недели погода изменится: осадки прекратятся, а температура стремительно повысится за счет поступления сухого и жаркого воздуха из среднеазиатских районов.

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По его данным, температура повысится по всей стране, за исключением западной части, где сохранятся более комфортные показатели. Синоптик не исключает, что в этот период возможны новые температурные рекорды.

О существенном повышение температуры свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, в конце текущей недели в большинстве областей столбики термометров покажут +30°...+37°.

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