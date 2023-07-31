Повышение температуры стоит ждать во второй половине текущей недели.

В ближайшие несколько дней погода в Украине будет нестабильной, с дождями и грозами. Затем осадков станет меньше, а температура поднимется до +34°...+37°. Лишь на западе будет периодически дождить, за счет чего и температура будет немного ниже. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Последний день июля в большинстве областей будет пасмурным, но с комфортной температурой +24°...+27°. Лишь на юге и юго-востоке традиционно будет теплее, +28°...+31°.

1 августа облачности станет меньше, местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура в большинстве областей поднимется до +24°...+28°, на юге и юго-востоке ожидается от +29° до +32°.

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В среду, 2 августа, дождей и гроз в Украине станет больше. На западе температура снизится до +21°...+24°, а на остальной территории столбики термометров покажут +27°...+31°.

С середины недели, 3 августа, погода в Украине начнет меняться. Дожди практически покинут территорию нашей страны, во многих областях ожидается ясная и безоблачная погода. Температура повысится до +27°...+31°, местами на юге и востоке будет до +32°.

Перед выходными, 4 августа, в Украине станет еще жарче. Дождей не будет, а столбики термометров по всей стране покажут +29°...+34°.

На выходных, 5 и 6 августа, украинцев ждет очень жаркая погода. Практически по всей стране будет ясно и безоблачно, за счет чего воздух прогреется до +30°...+37°. Лишь на западе будет небольшая облачность и легкие дожди с грозами, благодаря чему температура тут будет немного ниже, +29°...+34°. К концу недели на крайнем западе температура снизится до +19°...+25°.

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