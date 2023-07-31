Синоптик не исключает, что возможны новые температурные рекорды

В ближайшую неделю украинцев ожидает новый период жаркой погоды. Местами пройдут грозовые дожди. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, в первой половине недели в большинстве областей ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, в отдельных пунктах не исключено выпадение града и шквалистые порывы ветра.

"Во второй половине недели и на выходных за счет поступления более сухой и жаркой воздушной массы из среднеазиатских районов, температурный фон существенно повысится вплоть до рекордных показателей, а дожди отступят", - прогнозирует Кибальчич.

По его данным, исключением станут западные области Украины, где сохранятся более комфортные температурные показатели и периодически будут выпадать осадки.

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В понедельник, по данным синоптика, погодные условия в Украине будет определять малоградиентное поле пониженного давления. Ожидаются кратковременные дожди с грозами в западных, северных и местами центральных областях, днем осадки распространятся также на Одесскую и Харьковскую области. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха днем +24. ..+29 °С, на юге - до +29...+34 °С.

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Во вторник, по данным Игоря Кибальчича, над Украиной сохранится поле пониженного атмосферного давления и неустойчивая погода.

"Пройдут грозовые дожди, в дневные часы в центральных областях и на Левобережье местами сильные ливни, град и шквалы, 15-20 м/с", - прогнозирует он.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17...+22 °С, днем +25...+30 °С, в южных и восточных областях теплее, +29...+34 °С.

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В западной части, днем также в северных, центральных областях и Одесской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+23 °С, днем потеплеет до +29...+34 °С, в западных областях будет свежее, +23...+28 °С.

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Синоптики прогнозируют, что средняя по месту температура будет на 1,5-2° выше нормы. В то же время количество осадков за месяц прогнозируется в пределах нормы.

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