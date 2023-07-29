Сейчас пожарные тушат разрозненные очаги огня, температура идет на спад.

Лесные пожары бушуют в Греции уже более двух недель. Из-за сильных ветров все еще сохраняются угрозы распространения огня, поэтому спасатели продолжают работу на ключевых горячих точках, но ситуация уже находится под контролем.

"Продолжается воздушное патрулирование, а также патрулирование силами пожарной охраны, полиции и военных. Кроме того, личный состав пожарных служб остается в состоянии общей боевой готовности, чтобы справляться с повышенными потребностями службы, которые возникли из-за большого количества пожаров, а также очень высокой пожарной опасности", - информирует пожарная служба страны.

Отмечается, что за предыдущие сутки на территории страны возник 51 лесной пожар. В процессе ликвидации находились 96 лесных пожаров. Большинство возгораний удалось ликвидировать оперативно. Сейчас пожарные тушат разрозненные очаги огня.

Погода в Греции - это надо знать

Более 10 июльских дней в Греции царила аномальная жара. В этом году высокая температура держалась, по оценкам, дольше всего за все время наблюдений за погодой в июле. На этой неделе столбики термометра кое-где показывали +46 градусов Цельсия. Однако температура начала падать. 29 июля, как прогнозируют, температура не будет подниматься выше +37.

За то время, что страна страдала от жары, в стране вспыхнуло более 600 пожаров (более 60 за сутки).

Аномальное повышение температуры пришлось на разгар туристического сезона. В связи с многочисленными лесными пожарами с популярного среди туристов острова Родос (он пострадал от огня больше всего) было эвакуировано беспрецедентное количество людей - почти 20 тысяч.

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