Сильный снегопад в Одессе: в город запретили въезд фур, коммунальщики работают в усиленном режиме (фоторепортаж, видео)

В городе ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков.

Сильный снегопад, начавшийся ночью в Одессе, продолжается. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см.

Об этом сообщает "Думская".

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Движение транспорта по улицам города затруднено, образовались пробки.

В мэрии сообщают, что спецтехника коммунальных предприятий начала работать в 4:00. Всего задействовано 90 машин.

Полный цикл по 17 маршрутам занимает у колонн пять часов. Учитывая то, что снегопад не прекращается и пик его ожидается к обеду, после первого цикла техника сразу пойдет второй. В настоящее время проезжаемость на дорогах Одессы сохраняется.

Сотрудники жилкоммунсервисов проводят расчистку тротуаров и посыпку песчасно-соляной смесью.

Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, снег будет продолжаться в Одессе на протяжении дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

В связи с этим муниципалитет убедительно просит не покидать без лишней надобности свои дома, не пользоваться без крайней нужды личным автотранспортом, не оставлять свои авто вдоль дорог, так как это может помешать работе спецтехники.

Мэрия ввела временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на АЗС.

По прогнозам синоптиков, в Одессе может выпасть до 40 см снега.

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