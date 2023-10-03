Местами в Украине будет дождливо, также ожидается постепенное снижение температуры.

На этой неделе в Украине ожидаются определенные колебания атмосферного давления, кое-где пройдут небольшие дожди, а температура будет постепенно снижаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине будет без осадков, а воздух в течение дня прогреется до 17-22°

4 октября в западных, северных и центральных областях, а 5 октября по всей Украине, кроме запада и севера, местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит 8-14°, а днем будет 17-23°. В среду ночью в восточных областях температура снизится до 4-9°, а днем в южной части и центральных областях воздух прогреется до 21-26°.

Видео дня

Ветер будет юго-западный и западный, его скорость составит 5-12 м/с.

"4 октября в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с", - предупреждают в Укргидрометцентре.

6 октября ночью в северной части, днем по всей Украине, кроме юго-западных областей, пройдут небольшие дожди. Температура ночью будет в пределах 6-12°, на побережье морей - до 15°. Днем будет лишь 13-19°, только в южной части столбики термометров покажут 18-23°.

Дожди в Украине - прогноз синоптика

О том, что дождей в Украине на этой неделе станет больше, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 4 октября осадки ожидаются на западе, севере и в центральной части Украины. 5 октября будет сухо, а 6, 7 и 8 очередные атмосферные фронты вызовут осадки по всей стране, кроме южных областей.

Вас также могут заинтересовать новости: