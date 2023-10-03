Атмосферные фронты несут в Украину дожди.

На этой неделе в Украине периодически будет дождливо. Атмосферные фронты вызовут осадки по всей стране, кроме южной части. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

Итак, по данным синоптика, 4 октября дожди пройдут на западе, севере и в центральной части Украины.

5 октября в Украине будет наблюдаться "сухая пауза", осадков не будет. Но уже 6 октября они снова начнутся. "6, 7 и 8 очередные атмосферные фронты начнут шастать по нашей территории (кроме южной части)", - сообщила Наталья Диденко.

Видео дня

"Поэтому дождей станет больше - грибники, на старт", - резюмировала синоптик.

Похолодание и дожди в Киеве - прогноз на неделю

На этой неделе в Киеве и Киевской области также будет периодически дождливо, однако осадки будут небольшими. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, осадки на Киевщине ожидаются 4, 6 и 7 октября.

Также в ближайшие дни температура в столице и области будет постепенно снижаться.

"В течение следующих 5 суток температурные показатели будут постепенно снижаться в дневные часы от 20° в начале недели и до 13° в конце", - говорят синоптики.

Вас также могут заинтересовать новости: