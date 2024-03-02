В большинстве областей в ближайшие дни будет сухо, но кое-где все же пройдут небольшие дожди.

В ближайшие трое суток в Украине будет преобладать погода без осадков, но в ряде областей все же пройдут небольшие дожди. На востоке страны местами будут наблюдаться порывы ветра. По всей стране днем установится плюсовая температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Итак, в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков, но днем 3 марта и ночью 4 марта в западных областях местами ожидается небольшой дождь.

Ветер будет юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. В воскресенье на востоке страны местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Видео дня

Температура в западных областях ночью составит +1°...+7°, днем воздух будет прогреваться до +10°...+16°. На остальной территории ночью от -3° до +2°, а днем ожидается +5°...+11°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях днем 10-15°, на остальной территории 6-11° тепла.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области 6-11° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 8-10° тепла.

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