Осадков в стране 2 марта не ожидается.

В субботу, 2 марта, погода в Украине останется без существенных изменений - будет тепло и сухо. Самая высокая температура ожидается на западе и юге, а более свежая будет на востоке и северо-востоке страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет по-настоящему весеннее тепло. Столбики термометров тут покажут +12°...+14°, а на Закарпатье воздух прогреется до +17°.

На севере Украины сегодня будет практически безоблачно. Тут термометры поднимутся до +9°...+10° и только в Сумской области будет около +6°. Без осадков.

Видео дня

Жителей востока Украины также ждет весенняя свежесть и обилие солнца. Тут будет преимущественно ясно, а столбики термометров днем покажут +6°...+8°.

В центральной части Украины сегодня будет небольшая облачность. Температура в течение дня ожидается в пределах от +6° до +8°, а в Винницкой области воздух прогреется до +11°.

На юге Украины сегодня тоже будет очень тепло. Тут ожидается +8°...+12°. День будет преимущественно пасмурным, местами - с прояснениями.

Приметы погоды 2 марта

В этот день лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

Вас также могут заинтересовать новости: