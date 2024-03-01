В воскресенье в нескольких областях ожидаются дожди.

Первые весенние выходные в Украине, 2 и 3 марта, будут теплыми и сухими. Лишь в воскресенье в отдельных областях на западе страны вероятны дожди. Ночью в ряде областей еще будут небольшие морозы до -1°...-2°, а днем по всей старне воздух прогреется до "плюсов". Теплее всего будет на юге и западе, +10°...+14°, а в Закарпатской области воздух прогреется до +15°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +6°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°, дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +4°...+12°. В воскресенье температура будет +1°...+10°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье - небольшая облачность, +3°...+8°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +7°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье температура составит +1°...+6°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +3°...+12°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит 0°, днем +6°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +3°, днем до +12°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно, дождь. Температура ночью составит +4°, днем +12°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +14°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +4°...+14°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +14°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +7°...+13°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +3°...+8°.

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