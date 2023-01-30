По словам синоптика Натальи Диденко, ухудшения погоды в Украине ожидается с 4 февраля.

Январь в Украине завершится осадками практически по всей стране. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на западе Украины уже идет снег, который к вечеру продвинется к северным областям.

"Завтра, 31 января, атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически везде в Украине. Это не означает круглосуточный снег и снежные сугробы, потому что осадки предусматриваются периодически, будут чередоваться с прояснениями", - объяснила синоптик.

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По ее данным, ветер будет умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 метров в секунду.

Температура воздуха остается без существенных изменений, в течение дня ожидается от 2 мороза до 3 тепла.

"Январь завершается, однако зима еще никуда не уходит. Еще будут и снег, и морозы. После 4 февраля в Украину постепенно будет заходить более холодная воздушная масса", - отметила синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю Украину засыплет снегом. Осадки в течение ближайших дней коснутся всех областей страны.

Так, 31 января практически по всей Украине будет снег или мокрый снег. 1 февраля осадки в Украине продолжатся, однако их станет немного меньше. Следующие несколько дней мокрая погода будет доминировать на западе и севере Украины. В субботу, 4 февраля, ожидается самый влажный день этой недели. Осадки накроют почти всю страну.

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